السعودية | طفلة سعودية تحقق بطولات عالمية بالتايكوندو.. وهذه قصتها

شكرا لقرائتكم طفلة سعودية تحقق بطولات عالمية بالتايكوندو.. وهذه قصتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حققت طفلة سعودية إنجازات محلية وعالمية في لعبة "التايكوندو"، ونالت في أكتوبر من العام الماضي كأس البطولة لحصولها على المركز الأول على مستوى اتحاد وسط أميركا التي أقيمت في مدينة أتلانتا بمشاركة لاعبين ولاعبات مثلوا 8 ولايات أميركية".

أصغر لاعبة سعودية

تبلغ الطفلة كندة المعاوي 8 أعوام، وتعتبر أصغر لاعبة سعودية. وأوضح والدها خالد في حديثه إلى "العربية.نت" أن "ابنتي كندة تحب رياضة التايكوندو منذ كانت في الخامسة من عمرها، بسبب عشقها لمشاهدة الرسوم المتحركة".

ويضيف: "وعلى إثرها قمنا بإشراكها في نوادٍ متخصصة، وبدأت في الحزام الأبيض، وتدربت وشاركت في العديد من البطولات بدعم من أسرتها المبتعثين للدراسة في أميركا، بعدها توالت الإنجازات وحصلت على كأس البطولة لفئتها العمرية متفوقة على 35 متسابقاً".

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بطولة شمال شرق أميركا

وأضاف خالد أن آخر بطولة حققتها ابنته كندة، عندما خطفت المركز الأول وفازت بكأس بطولة اتحاد شمال شرق أميركا والمقامة في مدينة شيكاغو، ليضاف هذا الإنجاز إلى حزمة بطولات خاضتها، متطلعة إلى رفع علم الوطن في البطولات القادمة في أميركا والمحافل الدولية الأخرى، في حين تستعد كندة للمشاركة أيضاً في بطولة اتحاد ولاية ألينوي.

وقال: "بدأت ابنتي في رياضة التايكوندو عام 2015 في ولاية تنيسي بمدرسة Taekwondo، فكانت المشاركة الأولى والرسمية لها عام 2017 في بطولة اتحاد وسط أميركا، وشهدت مشاركة 8 ولايات، وكان مقر البطولة في أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا، وحصلت على المركز الأول في بطولة اتحاد وسط أميركا".

مشاركة ثالثة

وتابع خالد لـ"العربية.نت": ثم انتقلت إلى شيكاغو لظروف والديها الدراسية، واشتركت في مدرسة Lee Soo Taekwondo في شيكاغو، وكانت لها مشاركة ثانية في مدينة كاربنديل بولاية إلينوي في أبريل 2018 ضمن بطولة التصفيات على مستوى ولاية إلينوي، وأحرزت المركز الأول، وبذلك تأهلت إلى بطولة اتحاد شمال شرق أميركا 2018، بينما تمكنت من المشاركة الثالثة في بطولة اتحاد شمال شرق أميركا في أكتوبر 2018، وأحرزت الميدالية الذهبية وكأس البطولة".