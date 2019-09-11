، "تعليم الرياض": هكذا سنتعامل مع مَن لا يحمل هويات ثبوتية من الطلاب ،

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض؛ ممثلة في إدارة الاختبارات والقبول، آلية التعامل مع مَن لا يحملون هويات ثبوتية من طلاب المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية للبنين والبنات.
وأوضح مدير الاختبارات والقبول للبنين أيمن الركبان؛ أن وزارة التعليم وجّهت باعتماد استمرار قبول ودراسة الطلاب والطالبات الوافدين المنتهية إقاماتهم، والمقيمين ممّن لديهم مستند إثبات بنوة معتمد من جهة حكومية حتى نهاية العام الدراسي الحالي 1441 هـ فقط، والقادمين بتأشيرات زيارة من السوريين واليمنيين بعد تمديد التأشيرة شرطاً لقبولهم في هذا العام، مع استمرار قبول طلاب الزيارة السوريين في المدارس الأهلية فقط.
من جهتها، أكّدت مديرة الاختبارات والقبول للبنات هدى الدوسري؛ على المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية استبعاد مَن لم يجدّد وثائقه الثبوتية في نهاية العام الدراسي الحالي، وفي حال رغب ولي أمر الطالب أو الطالبة في التسجيل تكون آلية القبول بمراجعة المدرسة للتأكّد من وجود شاغر وإحضار ورقة القبول المبدئي ومراجعة إدارة الاختبارات والقبول للبنين والبنات لإصدار القبول النهائي، مشددة على أنه لا يمكن القبول بغير الخطاب النهائي من إدارة الاختبارات والقبول.
11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441 12:54 PM
بالمدارس الحكومية والأهلية والأجنبية لجميع المراحل وللطلاب والطالبات
أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض؛ ممثلة في إدارة الاختبارات والقبول، آلية التعامل مع مَن لا يحملون هويات ثبوتية من طلاب المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية للبنين والبنات.
وأوضح مدير الاختبارات والقبول للبنين أيمن الركبان؛ أن وزارة التعليم وجّهت باعتماد استمرار قبول ودراسة الطلاب والطالبات الوافدين المنتهية إقاماتهم، والمقيمين ممّن لديهم مستند إثبات بنوة معتمد من جهة حكومية حتى نهاية العام الدراسي الحالي 1441 هـ فقط، والقادمين بتأشيرات زيارة من السوريين واليمنيين بعد تمديد التأشيرة شرطاً لقبولهم في هذا العام، مع استمرار قبول طلاب الزيارة السوريين في المدارس الأهلية فقط.
من جهتها، أكّدت مديرة الاختبارات والقبول للبنات هدى الدوسري؛ على المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية استبعاد مَن لم يجدّد وثائقه الثبوتية في نهاية العام الدراسي الحالي، وفي حال رغب ولي أمر الطالب أو الطالبة في التسجيل تكون آلية القبول بمراجعة المدرسة للتأكّد من وجود شاغر وإحضار ورقة القبول المبدئي ومراجعة إدارة الاختبارات والقبول للبنين والبنات لإصدار القبول النهائي، مشددة على أنه لا يمكن القبول بغير الخطاب النهائي من إدارة الاختبارات والقبول.
، "تعليم الرياض": هكذا سنتعامل مع مَن لا يحمل هويات ثبوتية من الطلاب ،
المصدر : الخليج 365
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