محمد بن مسعود - الدمام - العقود تستهدف توفير 12 ألف عامل وسائق و8 آلاف مُعَدة وقّع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، خمسةَ عقود لمشاريع النظافة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والقرى التابعة لها؛ وذلك مع كبرى الشركات الوطنية المتخصصة.

وتستهدف العقود، توفير 12 ألف عامل وسائق، وثمانية آلاف مُعَدة متنوعة، والارتقاء بمستوى النظافة العامة، وتحقيق أعلى مستويات الإصحاح البيئي، وتوفير مراقبة إلكترونية لخدمات جمع ونقل النفايات.

وبلغ إجمالي قيمة العقود الموقّعة 2.396.393.265 ريالًا، لخمس سنوات من وقت التعاقد. 11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441 12:48 PM Advertisements العقود تستهدف توفير 12 ألف عامل وسائق و8 آلاف مُعَدة بقيمة مليارية.. 5 شركات جديدة لنظافة مكة والقرى التابعة بقيمة مليارية.. 5 شركات جديدة لنظافة مكة والقرى التابعة وقّع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، خمسةَ عقود لمشاريع النظافة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والقرى التابعة لها؛ وذلك مع كبرى الشركات الوطنية المتخصصة.

وتستهدف العقود، توفير 12 ألف عامل وسائق، وثمانية آلاف مُعَدة متنوعة، والارتقاء بمستوى النظافة العامة، وتحقيق أعلى مستويات الإصحاح البيئي، وتوفير مراقبة إلكترونية لخدمات جمع ونقل النفايات.

وبلغ إجمالي قيمة العقود الموقّعة 2.396.393.265 ريالًا، لخمس سنوات من وقت التعاقد. الكلمات المفتاحية ، بقيمة مليارية.. 5 شركات جديدة لنظافة مكة والقرى التابعة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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