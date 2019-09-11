، 1400 مرشد ومرشدة مؤهلين لدخول سوق الإرشاد السياحي قريبًا ،

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أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وجود أكثر من 1400 طلب لمرشدين ومرشدات سياحيين، ينتظرون استكمال الإجراءات النظامية لمنحهم ترخيص مهنة الإرشاد السياحي؛ حيث يبلغ عددهم في الوقت الراهن 668 مرشدًا ومرشدة مرخصين من الهيئة.
وتأتي منطقة المدينة المنورة كأعلى منطقة تم فيها الترخيص لممارسي مهنة الإرشاد السياحي على مستوى المملكة.
ويتنامى الطلب المتزايد على مهنة الإرشاد السياحي، مع التطور والنمو الذي يتحقق في بلادنا في مجال صناعة السياحة ومشاريعها الكبرى، ومختلف الخدمات المساندة المرتبطة بها، كما يُتوقع أن يكون هناك طلب واهتمام أكثر على هذه المهنة مستقبلًا.
يُذكر أن المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية "تكامل" التابع للهيئة؛ يسهم في تدريب وتأهيل الراغبين في العمل بنشاط الإرشاد السياحي؛ حيث يقدم المركز دورات تدريبية مجانية، لمدة خمسة أيام لتأهيل مرشدين سياحيين، وتمكينهم من التعرف على طبيعة عمل مهنة الإرشاد السياحي بشكل دقيق.
وقامت الهيئة من خلال التعاون والعمل مع الاتحاد الدولي للإرشاد السياحي، بتدريب مرشدين سياحيين سعوديين، واعتمادهم كمدربين معتمدين دوليًّا، ونظمت رحلات مجانية لأعضاء الجمعية للمشاركة في المؤتمر الدولي لجمعيات الإرشاد السياحي.
وقدّمت الهيئةُ العامة للسياحة والتراث الوطني؛ من خلال المركز الوطني حتى نهاية العام المنصرم 1440هـ، "145" برنامجًا تأهيليًّا وتوعويًّا استفاد منها "3150" مواطنًا ومواطنةً في مختلف مناطق المملكة.
11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441 12:24 PM
الهيئة: ينتظرون استكمال الإجراءات النظامية لمنحهم ترخيص المهنة
أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وجود أكثر من 1400 طلب لمرشدين ومرشدات سياحيين، ينتظرون استكمال الإجراءات النظامية لمنحهم ترخيص مهنة الإرشاد السياحي؛ حيث يبلغ عددهم في الوقت الراهن 668 مرشدًا ومرشدة مرخصين من الهيئة.
وتأتي منطقة المدينة المنورة كأعلى منطقة تم فيها الترخيص لممارسي مهنة الإرشاد السياحي على مستوى المملكة.
ويتنامى الطلب المتزايد على مهنة الإرشاد السياحي، مع التطور والنمو الذي يتحقق في بلادنا في مجال صناعة السياحة ومشاريعها الكبرى، ومختلف الخدمات المساندة المرتبطة بها، كما يُتوقع أن يكون هناك طلب واهتمام أكثر على هذه المهنة مستقبلًا.
يُذكر أن المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية "تكامل" التابع للهيئة؛ يسهم في تدريب وتأهيل الراغبين في العمل بنشاط الإرشاد السياحي؛ حيث يقدم المركز دورات تدريبية مجانية، لمدة خمسة أيام لتأهيل مرشدين سياحيين، وتمكينهم من التعرف على طبيعة عمل مهنة الإرشاد السياحي بشكل دقيق.
وقامت الهيئة من خلال التعاون والعمل مع الاتحاد الدولي للإرشاد السياحي، بتدريب مرشدين سياحيين سعوديين، واعتمادهم كمدربين معتمدين دوليًّا، ونظمت رحلات مجانية لأعضاء الجمعية للمشاركة في المؤتمر الدولي لجمعيات الإرشاد السياحي.
وقدّمت الهيئةُ العامة للسياحة والتراث الوطني؛ من خلال المركز الوطني حتى نهاية العام المنصرم 1440هـ، "145" برنامجًا تأهيليًّا وتوعويًّا استفاد منها "3150" مواطنًا ومواطنةً في مختلف مناطق المملكة.
، 1400 مرشد ومرشدة مؤهلين لدخول سوق الإرشاد السياحي قريبًا ،
المصدر : الخليج 365
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