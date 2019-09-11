محمد بن مسعود - الدمام - "بينيديتي" اختفى خلال تسلقه إحدى قمم جبال الألب عثرت عناصر من فِرَق الإنقاذ بقمة شهيرة في جبال الألب الفرنسية، على بقايا بشرية قد تكون عائدة إلى متسلق جبال شاب اختفى قبل 43 عامًا.

واختفى شاب عشريني عندما أتى لتسلق هذه القمة بمفرده ولم يعد، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف عائلته عن البحث عنه، وبقيت على تواصل دائم مع فِرَق الإنقاذ لمعرفة أي جديد.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ فإنه في الأسبوع الأخير من أغسطس، أبلغت العائلة المنقذين برؤيتها "بقعة برتقالية" على صفيحة لون دو ليلفرواد الجليدية في جبل إكران؛ وفقما قال لوران سوييه المسؤول عن شرطة الألب في غرونوبل، وحصل هذا الاكتشاف نتيجة ذوبان الصفيحة الجليدية.

وأرسل اثنان من متسلقي الجبال التابعين للشرطة إلى الجبل الجليدي بطائرة هليكوبتر على "ارتفاع حوالى 3 آلاف متر؛ حيث عثرا على قطع ملابس ورفات بشري".

وأضاف سوييه: "علينا انتظار نتائج اختبارات الحمض النووي؛ لكن هناك احتمالًا كبيرًا أن تكون هذه البقايا عائدة إلى جان فرانسوا بينيديتي، الذي اختفى في 25 يوليو 1976. توفي والداه لكن شقيقه وأصدقاءه واصلوا التحقيقات".

ذوبان الجليد يحل لغز اختفاء شاب بفرنسا قبل 43 عامًا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-11 عثرت عناصر من فِرَق الإنقاذ بقمة شهيرة في جبال الألب الفرنسية، على بقايا بشرية قد تكون عائدة إلى متسلق جبال شاب اختفى قبل 43 عامًا.

واختفى شاب عشريني عندما أتى لتسلق هذه القمة بمفرده ولم يعد، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف عائلته عن البحث عنه، وبقيت على تواصل دائم مع فِرَق الإنقاذ لمعرفة أي جديد.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ فإنه في الأسبوع الأخير من أغسطس، أبلغت العائلة المنقذين برؤيتها "بقعة برتقالية" على صفيحة لون دو ليلفرواد الجليدية في جبل إكران؛ وفقما قال لوران سوييه المسؤول عن شرطة الألب في غرونوبل، وحصل هذا الاكتشاف نتيجة ذوبان الصفيحة الجليدية.

وأرسل اثنان من متسلقي الجبال التابعين للشرطة إلى الجبل الجليدي بطائرة هليكوبتر على "ارتفاع حوالى 3 آلاف متر؛ حيث عثرا على قطع ملابس ورفات بشري".

وأضاف سوييه: "علينا انتظار نتائج اختبارات الحمض النووي؛ لكن هناك احتمالًا كبيرًا أن تكون هذه البقايا عائدة إلى جان فرانسوا بينيديتي، الذي اختفى في 25 يوليو 1976. توفي والداه لكن شقيقه وأصدقاءه واصلوا التحقيقات". Advertisements 11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441 12:03 PM "بينيديتي" اختفى خلال تسلقه إحدى قمم جبال الألب "بينيديتي" اختفى خلال تسلقه إحدى قمم جبال الألب عثرت عناصر من فِرَق الإنقاذ بقمة شهيرة في جبال الألب الفرنسية، على بقايا بشرية قد تكون عائدة إلى متسلق جبال شاب اختفى قبل 43 عامًا.

واختفى شاب عشريني عندما أتى لتسلق هذه القمة بمفرده ولم يعد، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف عائلته عن البحث عنه، وبقيت على تواصل دائم مع فِرَق الإنقاذ لمعرفة أي جديد.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ فإنه في الأسبوع الأخير من أغسطس، أبلغت العائلة المنقذين برؤيتها "بقعة برتقالية" على صفيحة لون دو ليلفرواد الجليدية في جبل إكران؛ وفقما قال لوران سوييه المسؤول عن شرطة الألب في غرونوبل، وحصل هذا الاكتشاف نتيجة ذوبان الصفيحة الجليدية.

وأرسل اثنان من متسلقي الجبال التابعين للشرطة إلى الجبل الجليدي بطائرة هليكوبتر على "ارتفاع حوالى 3 آلاف متر؛ حيث عثرا على قطع ملابس ورفات بشري".

وأضاف سوييه: "علينا انتظار نتائج اختبارات الحمض النووي؛ لكن هناك احتمالًا كبيرًا أن تكون هذه البقايا عائدة إلى جان فرانسوا بينيديتي، الذي اختفى في 25 يوليو 1976. توفي والداه لكن شقيقه وأصدقاءه واصلوا التحقيقات".

، ذوبان الجليد يحل لغز اختفاء شاب بفرنسا قبل 43 عامًا ،

المصدر : الخليج 365