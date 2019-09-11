شكرا لقرائتكم الحصيني: وداعًا فصل الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الحصيني: وداعًا فصل الصيف
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن المملكة تودع فصل الصيف بأجواء لطيفة ومعتدلة فجر اليوم الأربعاء على معظم مدن المملكة.
وأوضح الحصيني أن درجة الحرارة سجلت العشرينات درجة مئوية في بعض المناطق.
في وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة فيما تؤثر الرياح النشطة على وسط وشرق المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني: وداعًا فصل الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.