الحصيني: وداعًا فصل الصيف

2019-09-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن المملكة تودع فصل الصيف بأجواء لطيفة ومعتدلة فجر اليوم الأربعاء على معظم مدن المملكة.

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وأوضح الحصيني أن درجة الحرارة سجلت العشرينات درجة مئوية في بعض المناطق.

في وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة فيما تؤثر الرياح النشطة على وسط وشرق المملكة.