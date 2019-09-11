هل يمكن علاج جميع الأمراض بوصفات غذائية معينة؟

2019-09-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، على أقاويل انتشرت مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي من أشخاص يزعمون أن جميع الأمراض منشؤها من الغذاء مثل تكيس المبايض ونزيف الدماغ وشلل الأطفال، وأمراض أخرى، وأن علاج تلك الأمراض أيضًا يكون بوصفات غذائية محددة.

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وقال النمر إنه لا شك كون نقص أو زيادة مكونات غذاء معيّن له دور في حدوث أو علاج بعض أمراض البشر لكن ليس غالبيتها، كما يزعمون.

في سياق آخر، أوضح النمر أن عصير البرتقال أسرع في رفع السكر بالدم من تناول حبة التمر، وملعقة العسل أسرع في رفع السكر من أيٍ منهما.