اصطدام 4 مركبات على طريق مكة – جدة

2019-09-11

متابعات الخليج 365 - جدة

أكد المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، صباح اليوم الأربعاء، وقوع حادث اصطدام بين 4 مركبات على طريق مكة – جدة، بعد محطة بوابة جدة.

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وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية أن الحادث نتج عنه حدوث إعاقة في الحركة المرورية ووقوع عدد من الإصابات.

وبحسب (911)، باشرت الجهات المختصة الحادث، وجارٍ العمل على إعادة الطريق إلى وضعه الطبيعي.