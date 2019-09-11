- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم اصطدام 4 مركبات على طريق مكة – جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
اصطدام 4 مركبات على طريق مكة – جدة
متابعات الخليج 365 - جدة
أكد المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، صباح اليوم الأربعاء، وقوع حادث اصطدام بين 4 مركبات على طريق مكة – جدة، بعد محطة بوابة جدة.
وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية أن الحادث نتج عنه حدوث إعاقة في الحركة المرورية ووقوع عدد من الإصابات.
وبحسب (911)، باشرت الجهات المختصة الحادث، وجارٍ العمل على إعادة الطريق إلى وضعه الطبيعي.
كانت هذه تفاصيل خبر اصطدام 4 مركبات على طريق مكة – جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.