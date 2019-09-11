1400 مرشد ومرشدة مؤهلين لدخول سوق الإرشاد السياحي قريباً

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

كشفت إحصائية حديثة صادرة عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن هناك أكثر من 1400 طلب لمرشدين ومرشدات سياحيين، ينتظرون استكمال الإجراءات النظامية لمنحهم ترخيص مهنة الإرشاد السياحي، حيث أن عددهم في الوقت الراهن (668) مرشداً ومرشدة مرخصين من الهيئة، وتأتي منطقة المدينة المنورة كأعلى منطقة تم فيها الترخيص لممارسي مهنة الارشاد السياحي على مستوى المملكة.

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ويتنامى الطلب المتزايد على مهنة الإرشاد السياحي، مع التطور والنمو الذي يتحقق في بلادنا في مجال صناعة السياحة ومشاريعها الكبرى، ومختلف الخدمات المساندة المرتبطة بها، كما يتوقع أن يكون هناك طلب واهتمام أكثر على هذه المهنة مستقبلاً.

يذكر أن المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية “تكامل” التابع للهيئة، يسهم بتدريب وتأهيل الراغبين في العمل بنشاط الإرشاد السياحي، حيث يقدم المركز دورات تدريبية مجانية، لمدة (5) أيام لتأهيل مرشدين سياحيين وتمكينهم من التعرف على طبيعة عمل مهنة الإرشاد السياحي بشكل دقيق.

كما قامت الهيئة من خلال التعاون والعمل مع الاتحاد الدولي للإرشاد السياحي بتدريب مرشدين سياحيين سعوديين واعتمادهم كمدربين معتمدين دولياً، ونظمت رحلات مجانية لأعضاء الجمعية للمشاركة في المؤتمر الدولي لجمعيات الإرشاد السياحي، وقدمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من خلال المركز الوطني حتى نهاية العام المنصرم 1440 (145) برنامجاً تأهيلي وتوعوي استفاد منه (3150) مواطن ومواطنة في مختلف مناطق المملكة.