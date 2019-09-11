شكرا لقرائتكم خبر عن بموافقة خادم الحرمين.. اليوسف يلقي محاضرة عن القضاء الإداري بالولايات المتحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)

بموافقة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يزور رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ جامعة كيس ويسترن ريسيرف في الولايات المتحدة الأمريكية؛ لإلقاء محاضرة على​ القضاة وأساتذة القانون وطلابه، عن القضاء الإداري بالمملكة.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب ديوان المظالم على موقع «تويتر» الذي أكد أن الزيارة ستكون يوم (الإثنين) المقبل الموافق 16 سبتمبر الجاري، وتأتي الزيارة تحقيقاً لتحقيق إستراتيجية ديوان المظالم 2020 بتعزيز العلاقات التشاركية مع الجهات ذات الاختصاص، وذلك استجابة لدعوة من مكتب الدراسات القضائية العليا للمغتربين.

وتهدف المحاضرة إلى تعريف المجتمع الدولي بالقضاء الإداري في المملكة العربية السعودية.