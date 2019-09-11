، شرم الشيخ.. "الكشافة السعودية" تعرض تجربتها في خدمة الحجاج ،

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عرضت جمعية الكشافة العربية السعودية، أمس، تجربتها في خدمة حجاج بيت الله الحرام، أمام المشاركين في المؤتمر الكشفي العربي الـ29 المنعقد حاليًا بالمدينة الشبابية في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، والذي اختارته المنظمة الكشفية العربية كأهم الممارسات الأفضل للجمعيات الكشفية العربية في مجال خدمة المجتمع.
وتَضَمّن العرض الذي قدّمه الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي، بدايات الجمعية في تقديم الخدمة لضيوف الرحمن عام 1382هـ، بـ150 كشافًا؛ حتى وصل في حج 1440هـ لـ7000 كشاف، كما تضمّن التحول الذي حدث لمعسكرات الخدمة العامة بالحج، تَحَولها إلى تجمعات إسلامية ما بين عام 1384 إلى عام 1394هـ، وكذا مراحل التطور التي شهدتها المعسكرات في عمليات المسح وفي الإرشاد والخرائط والنقلة النوعية التي حدثت في المعسكرات في الجانب التقني، وأبرز شركاء النجاح من القطاعات المختلفة والمهام التي تضطلع بها معهم، بالإضافة إلى الدعم والتشجيع الذي تجده المعسكرات من ولاة الأمر طيلة تاريخها.
من جهته، أكد رئيس الوفد الكشفي السعودي بالمؤتمر البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد أن اختيار المنظمة والمؤتمر للتجربة الكشفية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن؛ تأكيد على أن ما تُقدمه المملكة من عطاءات وأعمال وجهود هو محل تقدير الذين يَفِدون إلى المشاعر المقدسة ويرون الأعمال العظيمة والجهود المتواصلة التي تقدّمها المملكة عمومًا والكشافة خصوصًا لخدمة ضيوف الرحمن؛ للتيسير عليهم في أداء المناسك بكل يسر وسهولة.
11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441 11:37 AM
ضِمن فعاليات المؤتمر الكشفي العربي الـ29 المُقام حاليًا في مصرشرم الشيخ.. "الكشافة السعودية" تعرض تجربتها في خدمة الحجاج
عرضت جمعية الكشافة العربية السعودية، أمس، تجربتها في خدمة حجاج بيت الله الحرام، أمام المشاركين في المؤتمر الكشفي العربي الـ29 المنعقد حاليًا بالمدينة الشبابية في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، والذي اختارته المنظمة الكشفية العربية كأهم الممارسات الأفضل للجمعيات الكشفية العربية في مجال خدمة المجتمع.
وتَضَمّن العرض الذي قدّمه الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي، بدايات الجمعية في تقديم الخدمة لضيوف الرحمن عام 1382هـ، بـ150 كشافًا؛ حتى وصل في حج 1440هـ لـ7000 كشاف، كما تضمّن التحول الذي حدث لمعسكرات الخدمة العامة بالحج، تَحَولها إلى تجمعات إسلامية ما بين عام 1384 إلى عام 1394هـ، وكذا مراحل التطور التي شهدتها المعسكرات في عمليات المسح وفي الإرشاد والخرائط والنقلة النوعية التي حدثت في المعسكرات في الجانب التقني، وأبرز شركاء النجاح من القطاعات المختلفة والمهام التي تضطلع بها معهم، بالإضافة إلى الدعم والتشجيع الذي تجده المعسكرات من ولاة الأمر طيلة تاريخها.
من جهته، أكد رئيس الوفد الكشفي السعودي بالمؤتمر البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد أن اختيار المنظمة والمؤتمر للتجربة الكشفية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن؛ تأكيد على أن ما تُقدمه المملكة من عطاءات وأعمال وجهود هو محل تقدير الذين يَفِدون إلى المشاعر المقدسة ويرون الأعمال العظيمة والجهود المتواصلة التي تقدّمها المملكة عمومًا والكشافة خصوصًا لخدمة ضيوف الرحمن؛ للتيسير عليهم في أداء المناسك بكل يسر وسهولة.
، شرم الشيخ.. "الكشافة السعودية" تعرض تجربتها في خدمة الحجاج ،
المصدر : الخليج 365
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