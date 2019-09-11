محمد بن مسعود - الدمام - عقب جولات رقابية نفّذها مفتشو هيئة "الغذاء والدواء" أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعي مستحضرات تجميل مخالفين في محافظة جدة، وضبطت 843 ألف عبوة منتجات تجميلية فيهما.

وأوضحت الهيئة أن مفتشيها نفّذوا جولات رقابية في مدينة جدة؛ للتأكد من التزام المستودعات بتطبيق الاشتراطات، وكشفوا مستودعيْ مستحضرات تجميل لم يحصلا على تراخيص مزاولة النشاط وتداول منتجات التجميل، ولم يطبقا أسس التخزين والتوزيع الجيد.

وأشارت الهيئة إلى ضبط أكثر من 843 ألف عبوة مخالفة في المستودعين اللذيْن جرى إغلاقهما؛ مؤكدة تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين. 11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441 11:31 AM Advertisements عقب جولات رقابية نفّذها مفتشو هيئة "الغذاء والدواء" جدة.. إغلاق مستودعي تجميل وضبط 843 ألف عبوة مخالفة جدة.. إغلاق مستودعي تجميل وضبط 843 ألف عبوة مخالفة أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعي مستحضرات تجميل مخالفين في محافظة جدة، وضبطت 843 ألف عبوة منتجات تجميلية فيهما.

وأوضحت الهيئة أن مفتشيها نفّذوا جولات رقابية في مدينة جدة؛ للتأكد من التزام المستودعات بتطبيق الاشتراطات، وكشفوا مستودعيْ مستحضرات تجميل لم يحصلا على تراخيص مزاولة النشاط وتداول منتجات التجميل، ولم يطبقا أسس التخزين والتوزيع الجيد.

وأشارت الهيئة إلى ضبط أكثر من 843 ألف عبوة مخالفة في المستودعين اللذيْن جرى إغلاقهما؛ مؤكدة تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين. الكلمات المفتاحية ، جدة.. إغلاق مستودعي تجميل وضبط 843 ألف عبوة مخالفة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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