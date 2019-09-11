، انخفاض مخزونات الخام الأمريكية يدفع بأسعار النفط لتلامس الـ 63 دولاراً ،

محمد بن مسعود - الدمام - أغلقت أمس منخفضة بفعل تكهنات عودة الخام الإيراني بعد إقالة "بولتون"

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد تقرير للقطاع قال إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي بما يزيد على مثلي الكمية التي توقّعها محللون.

وبحلول الساعة 06:43 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 40 سنتاً أو 0.6 بالمئة إلى 62.78 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتاً أو 0.6 بالمئة إلى 57.77 دولار للبرميل.

وبحسب "رويترز" أغلقت الأسعار منخفضة أمس الثلاثاء، إذ تعرّضت لضغوطٍ بفعل تكهنات بعودة الخام الإيراني الخاضع للعقوبات إلى السوق عقب تحرُّك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ لإقالة جون بولتون؛ مستشار الأمن القومي الأمريكي، وأحد الصقور البارزين فيما يتعلق بالمسألة الإيرانية.

لكن الأسعار زادت بعد أن أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس، هبوط مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وأظهرت بيانات من المعهد تراجع مخزون الخام 7.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في السادس من سبتمبر، إلى 421.9 مليون برميل، بينما توقع محللون في استطلاع أجرته "رويترز" انخفاضه بواقع 2.7 مليون برميل.

وصعدت الأسعار بقوة قبل إقالة بولتون، بعد أن تلقت الدعم عقب أن قال وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن سياسة المملكة النفطية لن تتغيّر، وإن اتفاقاً مع منتجين آخرين لخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً سيظل مستمراً.

وهبطت صادرات إيران النفطية بأكثر من 80 بالمئة بسبب إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران بعد أن قرر ترامب؛ العام الماضي، الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران وقوى عالمية.