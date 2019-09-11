، اليوم.. ندوة تثقيفية ضمن أسبوع المزارع في موسم عنيزة للتمور ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - ضمن برامج موسم عنيزة للتمور، الذي تُنَظّمه الغرفة التجارية بالتعاون مع البلدية؛ يرعى محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم -مغربَ اليوم- ندوة مشتركة بالتعاون مع مكتب الزراعة وصندوق التنمية والمركز الوطني للنخيل والتمور.
وقال رئيس الغرفة التجارية نزار بن حمد الحركان: إن الغرفة حَرَصت على أن تدعم موسم عنيزة للتمور بحزمة من البرامج التوعوية والتثقيفية المختلفة التي تهم أصحاب الشأن؛ مثل "أسبوع للمزارع" و"أسبوع لصناعات التمور" و"أسبوع لريادة الأعمال" و"أسبوع للتصدير"، وكل أسبوع يهتم بالمواضيع المرتبطة به بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأضاف "الحركان": "تأتي الندوة ضمن أسبوع المزارع من أسابيع البرامج التي تنفذها الغرفة؛ حيث تهدف إلى التعريف بكل الخدمات التي تقدم للمزارع في سبيل المحافظة على منتج التمور وأهمية الاهتمام به وتسويقه وتصديره؛ علاوة على عرض التجارب الناجحة في كل أسبوع".
واختتم بتقديم شكره لأمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، على دعمه اللا محدود لكل الأنشطة بالمنطقة؛ وتحديدًا الخاصة بمنتج التمور الذي تشتهر به المنطقة، ويعد رافدًا اقتصاديًّا هامًّا، وأحد اهتمامات رؤية الوطن 2030م".
اليوم.. ندوة تثقيفية ضمن أسبوع المزارع في موسم عنيزة للتمورصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-11
ضمن برامج موسم عنيزة للتمور، الذي تُنَظّمه الغرفة التجارية بالتعاون مع البلدية؛ يرعى محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم -مغربَ اليوم- ندوة مشتركة بالتعاون مع مكتب الزراعة وصندوق التنمية والمركز الوطني للنخيل والتمور.
وقال رئيس الغرفة التجارية نزار بن حمد الحركان: إن الغرفة حَرَصت على أن تدعم موسم عنيزة للتمور بحزمة من البرامج التوعوية والتثقيفية المختلفة التي تهم أصحاب الشأن؛ مثل "أسبوع للمزارع" و"أسبوع لصناعات التمور" و"أسبوع لريادة الأعمال" و"أسبوع للتصدير"، وكل أسبوع يهتم بالمواضيع المرتبطة به بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأضاف "الحركان": "تأتي الندوة ضمن أسبوع المزارع من أسابيع البرامج التي تنفذها الغرفة؛ حيث تهدف إلى التعريف بكل الخدمات التي تقدم للمزارع في سبيل المحافظة على منتج التمور وأهمية الاهتمام به وتسويقه وتصديره؛ علاوة على عرض التجارب الناجحة في كل أسبوع".
واختتم بتقديم شكره لأمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، على دعمه اللا محدود لكل الأنشطة بالمنطقة؛ وتحديدًا الخاصة بمنتج التمور الذي تشتهر به المنطقة، ويعد رافدًا اقتصاديًّا هامًّا، وأحد اهتمامات رؤية الوطن 2030م".
11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
11:00 AM
ضمن برامج موسم عنيزة للتمور، الذي تُنَظّمه الغرفة التجارية بالتعاون مع البلدية؛ يرعى محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم -مغربَ اليوم- ندوة مشتركة بالتعاون مع مكتب الزراعة وصندوق التنمية والمركز الوطني للنخيل والتمور.
وقال رئيس الغرفة التجارية نزار بن حمد الحركان: إن الغرفة حَرَصت على أن تدعم موسم عنيزة للتمور بحزمة من البرامج التوعوية والتثقيفية المختلفة التي تهم أصحاب الشأن؛ مثل "أسبوع للمزارع" و"أسبوع لصناعات التمور" و"أسبوع لريادة الأعمال" و"أسبوع للتصدير"، وكل أسبوع يهتم بالمواضيع المرتبطة به بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأضاف "الحركان": "تأتي الندوة ضمن أسبوع المزارع من أسابيع البرامج التي تنفذها الغرفة؛ حيث تهدف إلى التعريف بكل الخدمات التي تقدم للمزارع في سبيل المحافظة على منتج التمور وأهمية الاهتمام به وتسويقه وتصديره؛ علاوة على عرض التجارب الناجحة في كل أسبوع".
واختتم بتقديم شكره لأمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، على دعمه اللا محدود لكل الأنشطة بالمنطقة؛ وتحديدًا الخاصة بمنتج التمور الذي تشتهر به المنطقة، ويعد رافدًا اقتصاديًّا هامًّا، وأحد اهتمامات رؤية الوطن 2030م".
، اليوم.. ندوة تثقيفية ضمن أسبوع المزارع في موسم عنيزة للتمور ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. ندوة تثقيفية ضمن أسبوع المزارع في موسم عنيزة للتمور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.