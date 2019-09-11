، "الأرصاد" تنبّه جازان ونجران والمدينة المنوّرة ،

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الريث، والعارضة، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد تنبيهاً حول تأثيرات رياح نشطة وأتربة مثارة على حالة الطقس بالمدينة المنوّرة, ومحافظات الحناكية ومهد الذهب, وبدر, وينبع.
وبيّنت أن الحالة بدأت الساعة العاشرة من صباح اليوم, وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً -بمشيئة الله- وتشمل نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية.
وفي نجران، نبّهت الهيئة من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظتَي شرورة، وخباش، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً؛ حيث دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
"الأرصاد" تنبّه جازان ونجران والمدينة المنوّرةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-11
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الريث، والعارضة، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد تنبيهاً حول تأثيرات رياح نشطة وأتربة مثارة على حالة الطقس بالمدينة المنوّرة, ومحافظات الحناكية ومهد الذهب, وبدر, وينبع.
وبيّنت أن الحالة بدأت الساعة العاشرة من صباح اليوم, وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً -بمشيئة الله- وتشمل نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية.
وفي نجران، نبّهت الهيئة من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظتَي شرورة، وخباش، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً؛ حيث دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
10:28 AM
حالات مناخية متفاوتة تتواصل حتى مساء اليوم
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الريث، والعارضة، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد تنبيهاً حول تأثيرات رياح نشطة وأتربة مثارة على حالة الطقس بالمدينة المنوّرة, ومحافظات الحناكية ومهد الذهب, وبدر, وينبع.
وبيّنت أن الحالة بدأت الساعة العاشرة من صباح اليوم, وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً -بمشيئة الله- وتشمل نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية.
وفي نجران، نبّهت الهيئة من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظتَي شرورة، وخباش، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً؛ حيث دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
، "الأرصاد" تنبّه جازان ونجران والمدينة المنوّرة ،
المصدر : الخليج 365
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