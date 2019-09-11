طائرات إسرائيلية تقصف أهدافًا في قطاع غزة

قصفت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، سلسلة أهداف في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ردًا على إطلاق صاروخين من القطاع صوب مدينتي أسدود وعسقلان، المحاذيتين للقطاع.

وقالت مصادر فلسطينية، إن الطائرات الإسرائيلية قصفت موقعًا للفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، كما قصفت مبنى سبق استهدافه وتدميره من قبل في المنطقة ذاتها.

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كما قصفت الطائرات الإسرائيلية، أرضًا زراعية شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وموقعًا للجناح المسلح لحركة حماس في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، فيما لم تبلغ المصادر الطبية الفلسطينية بسقوط إصابات جراء الغارات الإسرائيلية.

وجاء القصف الإسرائيلي، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، اعتراض منظومة القبة الحديدية، لصاروخين أطلقا من قطاع غزة، بالتزامن مع لقاء لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع جمع من مؤيديه في مدينة أسدود، ما اضطره لإخلاء المنصة التي كان يلقي كلمته منها.

وتوجه نتنياهو، لمبنى ”الكرياه“، لعقد لقاء مع عدد من المسؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين، لبحث آلية الرد على قطاع غزة، فيما ذكرت قناة ”ريشت كان“ الإسرائيلية، أن حركة حماس أبلغت الوفد الأمني المصري أنها غير مسؤولة عن إطلاق الصواريخ من غزة، محذرة إسرائيل من الرد بقسوة على إطلاقها.