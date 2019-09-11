شركة سعودية – مصرية للطاقة الشمسية تضخ استثمارات بـ100 مليون ريال قريبًا

أعلنت الشركة المصرية- السعودية «ORBITS»، المتخصصة في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية، اعتزامها ضخ حزمة استثمارات بنحو 100 مليون ريال سعودي، خلال الفترة المقبلة . وفي بيان صحفي لها، اليوم الثلاثاء، قالت الشركة: نعتزم ضخ حزمة استثمارات بنحو 100 مليون ريال سعودي، تصل إلى 650 مليونًا خلال خمس سنوات، في الوقت الذي تعتزم فيه دخول السوق المصرية الواعدة في هذا المجال. وحسب البيان، سلّمت الهيئة العامة للاستثمار في العاصمة الإماراتية أبوظبي، رخصة استثمار للشركة المصرية- السعودية، خلال فعاليات «مؤتمر الطاقة العالمي»، الذي يُعد أحد أكبر التجمعات العالمية المختصة بمناقشة تحديات صناعة الطاقة، ويشارك فيه مجموعة من الخبراء والمتخصصين وصنَّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.

وعبّر المهندس شريف عطية، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن سعادته بالحصول على رخصة الاستثمار، خاصة أن الحدث جاء في أحد أكبر التجمعات العالمية المختصة بمناقشة تحديات صناعة الطاقة. من جهته، صرّح المهندس محمد الحجاج مدير عام قطاع الطاقة والمياه في الهيئة العامة للاستثمار، بأن المملكة السعودية تسعى لتحقيق ريادة عالمية في إنتاج الطاقة الشمسية؛ لتشكّل أكبر سوق لإنتاج الطاقة الشمسية في المنطقة، كما أنها تستهدف زيادة التركيز على نقل المعرفة، وتوطين صناعات التقنية في الطاقة المتجددة إلى الحد الأقصى. وتحظى الدورة الرابعة والعشرون من مؤتمر الطاقة العالمي، الذي يُعقد لأول مرة، وتستضيفه العاصمة أبوظبي في الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر الجاري، تحت شعار «الطاقة من أجل الازدهار»؛ بمشاركة أكثر من 300 عارض من الشركات العالمية في القطاعين العام والخاص من أكثر من 150 دولة. كما تشارك المملكة العربية السعودية بأكثر من 25 جهة سعودية تمثّل القطاعين العام والخاص.