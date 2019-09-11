«الجوكر الخبيث» يستولي على بيانات مستخدمي «متجر جوجل»

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قال باحث في مجال أمن المعلومات إن تطبيقاً خبيثاً جديداً، يحمل اسم “الجوكر”، هاجم متجر “غوغل بلاي” وتحديداً 24 تطبيقاً في المتجر.

ويعد الباحث الأمني في مجموعة “سي إس آي إس” الأمنية أليكسي كوبرين أول من رصد التطبيق الخبيث الذي ينتمي لنوعية “تروجان” أو”حصان طروادة”.

يستولي “الجوكر” على بيانات جهاز المستخدم “الضحية” وقائمة جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم إلى جانب رسائله النصية، ويستعمل جميع هذه البيانات لتسجيل المستخدم في خدمات مدفوعة دون موافقته أو حتى دون أن يلاحظ.

