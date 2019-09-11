:
.
قال باحث في مجال أمن المعلومات إن تطبيقاً خبيثاً جديداً، يحمل اسم “الجوكر”، هاجم متجر “غوغل بلاي” وتحديداً 24 تطبيقاً في المتجر.
ويعد الباحث الأمني في مجموعة “سي إس آي إس” الأمنية أليكسي كوبرين أول من رصد التطبيق الخبيث الذي ينتمي لنوعية “تروجان” أو”حصان طروادة”.
يستولي “الجوكر” على بيانات جهاز المستخدم “الضحية” وقائمة جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم إلى جانب رسائله النصية، ويستعمل جميع هذه البيانات لتسجيل المستخدم في خدمات مدفوعة دون موافقته أو حتى دون أن يلاحظ.
كانت هذه تفاصيل خبر «الجوكر الخبيث» يستولي على بيانات مستخدمي «متجر جوجل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.