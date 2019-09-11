“هيئة السوق المالية” تعلن عن وظيفة “سكرتير متدرب” بمكافأة شهرية 7 آلاف ريال

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أعلنت هيئة السوق المالية أمس الثلاثاء، عن توفر وظائف شاغرة بمسمى “سكرتير متدرب” للرجال والنساء، عبر برنامج “هيئة السوق المالية لتهيئة حملة الدبلوم” المنتهي بالتوظيف.

وذكرت الهيئة أنه يُشترط في المتقدم أن يكون متفرغا وحاصلاً على درجة الدبلوم “مدة الدراسة لا تقل عن سنتين (أربعة فصول دراسية)” في تخصص السكرتارية، وأن يكون سعودي الجنسية، ولا يزيد عمره على 25 عاماً.

كما اشترطت اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن 20 درجة في اختبار BULATS أو بالاختبارات المعتمدة مثل: IELTS، بالإضافة لاجتياز المقابلات الشخصية.

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وأوضحت أن المزايا المقدمة هي: عقد تدريب وتأهيل على رأس العمل مدته سنة واحدة قابلة للتمديد، ويُمنح المتدرب مكافأة شهرية مقدارها 7 آلاف ريال، وأيام إجازة سنوية مدفوعة الأجر مجموعها 21 يوماً.

كما تتضمن المزايا منح تأمين طبي للمتدرب والزوجة والأبناء فقط. وتسجيله في نظام التأمينات الاجتماعية مع تحمل الهيئة لحصة المتدرب في نظام التأمينات.

ويستمر التسجيل حتى الخميس 20 المحرم 1441هـ، والتقديم متاح حاليًّا على الرابط اضـغـط هـنـا .

ويهدف البرنامج إلى تأهيل المميزين من حملة الدبلوم لممارسة مختلف أعمال الدعم بشكل محترف واستقطاب المميزين منهم للعمل في الهيئة بغرض سد الاحتياج القائم، وذلك من خلال تدريبهم على رأس العمل.

