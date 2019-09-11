11 #وظيفة إدارية شاغرة في مشروع مدينة القدية

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أعلنت إدارة مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في تخصصات: (الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية)، أو المجالات ذات الصلة؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة في العاصمة الرياض.
وبيَّنت المدينة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مدير البناء- تطوير الرياضة (عدد 4 وظائف).
. مدير مراقبة المشروع- تطوير الرياضة (عدد 4 وظائف).
. مدير التطوير/ التصميم- تطوير الرياضة (عدد 3 وظائف).
وأوضحت المدينة أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 نوفمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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