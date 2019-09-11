

العارضة 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

استهل 75 طالباً مطلع هذا الأسبوع، الدراسة في حلقات المجمع القرآني التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية, بمحافظة العارضة للعام الدراسي الجديد، وذلك بجامع منصور الراجحي بالمحافظة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المكلف يحيى بن حسين اللغبي، أن الدراسة في المجمع القرآني تتضمن حلقات تحفيظ القرآن الكريم لمختلف المراحل الدراسية, والجامعية والكبار، إلى جانب حلقات تصحيح التلاوة للكبار، وذلك بمشاركة كادر تعليمي وإشرافي متميز.

وأثنى اللغبي على اهتمام الطلاب وحرصهم الكبير على الالتحاق بالمجمع القرآني الذي يُعدّ إضافة مميزة للمجمعات القرآنية التابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالعارضة، مشيرًا إلى أن المجمع مستمرٌ في استقبال الطلاب للانضمام إلى حلقاته، متمنياً التوفيق للطلاب والمعلمين.

// انتهى //

10:39ت م

0040





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 75 طالبًا يستهلّون الدراسة بالمجمع القرآني بجمعية تحفيظ العارضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.