

الرياض 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

يلقي معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ يوم غدٍ، ندوة بعنوان: "العهود والمواثيق في ضوء الكتاب والسنة"، بعد صلاة المغرب في جامع الإمام تركي بن عبدالله - رحمه الله - بوسط مدينة الرياض.

ومن المنتظر أن يقوم سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بالتعليق على ما جاء في الندوة، والإجابة عن أسئلة واستفسارات الحضور، فيما سيتولى المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية، بث ونقل الندوة مباشرة عبر الموقع www.pscp.tvdawazizia .

تأتي الندوة ضمن سلسلة متصلة من الندوات والبرامج العلمية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بإدارة شؤون الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بمنطقة الرياض؛ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

10:17ت م

0034





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "العهود والمواثيق في ضوء الكتاب والسنة" محاضرة في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.