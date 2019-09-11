السعودية اليوم / بلدية محافظة الداير تواصل حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية



الداير 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

واصلت بلدية محافظة الداير ممثلة بإدارة الخدمات "قسم الرقابة الصحية" أمس، حملاتها الرقابية على المنشآت الصحية والمحلات التجارية، وذلك ضمن مختلف الجولات التي تنفذها البلدية .

وتابعت الفرق الرقابية ميدانيًا النواحي الصحية لتلك المنشآت للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وضمان حصول العمالة على شهادات صحية لإثبات خلوهم من الأمراض المعدية، والتأكد من سريان صلاحية رخص البلدية, مع متابعة طريقة التحضير والتخزين والنقل للمأكولات والمشروبات، والتأكد من سلامتها ونظافة المعدات وجميع ما يتعلق بتحضير وتجهيز المأكولات والمشروبات.

وأوضح رئيس بلدية الداير المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور, أنه نتج عن الجولات إغلاق عدد من المطاعم ومصادرة وإتلاف مواد غذائية، وضبط عمالة لعدم وجود شهادات صحية، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

وأكد مذكور أن البلدية ستواصل أعمالها في متابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة، داعياً الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال برقم البلاغات الموحد بأمانة منطقة جازان 940 .

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