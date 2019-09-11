السعودية اليوم / 709 نزلاء بسجون الشرقية ينتظمون بمقاعد الدراسة في مختلف المراحل الدراسية



الدمام 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

انتظم 709 نزلاء من سجون المنطقة الشرقية، بمقاعد دراستهم في التعليم العام بجميع مراحله، والتعليم الجامعي "التعليم عن بُعد"، بمختلف المستويات والتخصصات، بالفصل الدراسي الأول للعام الجاري.

وقامت سجون المنطقة بتهيئة جميع الفصول والقاعات الدراسية والمناخ الملائم للنزلاء الدارسين بمدارس السجون بالإدارة العامة لسجن الدمام، وإدارة سجن الأحساء، وإدارة سجن الخُبر، وإدارة سجن حفر الباطن، وإدارة سجن الجبيل، وإدارة سجن الخفجي، وذلك انطلاقًا من حرص المديرية العامة للسجون على الجانب التعليمي للنزلاء الذي يعد أحد أهم البرامج الإصلاحية المؤثرة في سلوك النزلاء إيجابيًّا.

يُذكر أن سجون الشرقية تقوم بالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة باختيار طاقم التدريس الأفضل من المعلمين المتميزين وذوي الخبرة لأداء الرسالة التعليمية والإصلاحية للنزلاء الدارسين بجودة عالية حتى يخرج النزلاء بحالة تعليمية أفضل، تكون خير معين لهم، كما يتم التعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك فيصل في تعليم النزلاء بالمرحلة الجامعية "التعليم عن بُعد".

// انتهى //

09:57ت م

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