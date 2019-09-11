YouTube Premium تصل المملكة والتجربة مجانية

2019-09-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المهتم بالتقنية عبدالله السبيعي، أن خدمة YouTube Premium وصلت إلى المملكة.

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وأوضح السبيعي أن مميزات الخدمة تتيح للمشتركين مشاهدة أي فيديو على YouTube بدون إعلانات، كما أنها تسمح بتحميل الفيديوهات لمشاهدتها بلا إنترنت على الأجهزة وتشغيلها لاحقًا.

ولفت السبيعي إلى أن خدمة YouTube Premium تدعم التشغيل بالخلفية عند استخدام تطبيقات أخرى أو عندما تكون الشاشة مغلقة، مشيرًا إلى أنه يمكن تجربة الخدمة لمدة 3 أشهر مجانًا.







