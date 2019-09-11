شكرا لقرائتكم المدني يحذر من أمطار جازان: تستمر حتى الثامنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-11 المدني يحذر من أمطار جازان: تستمر حتى الثامنة متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية، تشمل محافظات الريث، والعارضة، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.







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