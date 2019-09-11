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2019-09-11 المدني يطلق صافرات الإنذار في الرياض في هذا الموعد متابعات الخليج 365 - واس تعتزم المديرية العامة للدفاع المدني، القيام بتجربة لإطلاق صافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات “الدرعية – الخرج – الدلم”، وذلك في تمام الساعة الـ 1 ظهراً، يوم الخميس الموافق 20 / 1 / 1441هـ.

وأكد المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي أن هذه التجربة مجدولة مسبقاً، وتهدف للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها, وللإحاطة جرى التنويه عنه.







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