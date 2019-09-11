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2019-09-11 رياح مثيرة للأتربة على نجران حتى الثامنة مساء متابعات الخليج 365 - واس نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات شرورة، وخباش، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.







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