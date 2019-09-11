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استئصال أورام الغشاء البريتوني لأربعة مرضى في نجران
تستغرق العملية الجراحية قرابة 12 ساعة متواصلة
متابعات الخليج 365 - نجران
نجحت الكوادر الطبية في مركز الأورام بمستشفى الملك خالد بنجران في إجراء 4 عمليات استئصال لأورام الغشاء البريتوني مع العلاج الكيماوي المسخن HIPEC حيث أجريت أول عملية بتاريخ 12 أغسطس 2019م.
وقالت الصحة في نجران: إن المرضى 3 سيدات ورجل، حيث أظهرت الفحوصات الطبية والمخبرية معاناتهم من أورام في الغشاء البريتوني، وتم استئصال جميع الأورام بنجاح وإعطاء العلاج الكيماوي المسخن، وقد قُدمت لهم الرعاية الصحية اللازمة وثلاثة منهم غادروا المستشفى وجميعهم بصحة جيدة.
ولفتت إلى أن هذا التدخل الجراحي يعد من العمليات الدقيقة والنوعية والتي تحتاج لطاقم طبي متكامل من أطباء جراحة الأورام والتخدير والعناية المركزة وفريق التمريض حيث تستغرق قرابة 12 ساعة متواصلة داخل غرفة العمليات.
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