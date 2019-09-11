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أمريكا: عدم امتثال إيران لتحقيقات الطاقة الذرية يثير شكوكًا خطيرة
متابعات الخليج 365 - واس
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن عدم تعاون إيران بشكل كامل مع التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي أمر غير مقبول، مطالبةً إياها بالامتثال لتحقيقات الوكالة الدولية.
وأفاد بيان الولايات المتحدة المقدم للاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في النمسا بأن “أي إشارة على أن إيران لا تقدم التعاون الكافي للوكالة فيما يتعلق بمواد أو أنشطة نووية محتملة لم يكشف عنها يثير شكوكًا خطيرة وعميقة”.
وأضاف بيان الولايات المتحدة “عدم تصدي إيران لمخاوف الوكالة فيما يتعلق بذلك غير مقبول على الإطلاق ويجب أن يثير القلق البالغ لدى جميع من يؤيدون الوكالة ونظامها للحماية والتحقق”، مبديًا استعداد واشنطن لإجراء محادثات مع إيران للتوصل إلى اتفاق شامل.
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