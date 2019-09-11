تعرف على سعر آيفون 11 الجديد

2019-09-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة أبل خلال مؤتمرها الذي عقدته أمس الثلاثاء عن سعر آيفون 11 الجديد بالإضافة إلى أسعار هواتفها الأخرى iphone 11 Pro و iphone 11 Pro Max.

سعر آيفون 11

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وأكدت أبل أن سعر آيفون 11 سيكون 699 دولاراً، أما سعر هاتف iphone 11 Pro Max فسيتوفر بسعر 1099 دولاراً.

مواصفات آيفون 11

وكشفت أبل أن آيفون 11 سيأتي بشاشة 6.1 إنش وبكاميرتين بالخلف واحدة منهما بعدسة واسعة، كما سيأتي آيفون 11 بمعالج A13 Bionic وهو أسرع معالج في أي هاتف ذكي.

وضمن مواصفات آيفون 11 أنه سيأتي بكاميرتين 12 ميجا بيكسل، وعدسة واسعة بفتحة 1.8والأخرى واسعة جدًّا بفتحة 2.4، كما تدعم الكاميرا التصوير الليلي.

أما شاشة آيفون 11 فبحجم 6.1 إنش ونوعها LCD، مع تقنيات الصوت المحيطية ودعم تقنية الصوت Dolby Atmos لسماعات.







