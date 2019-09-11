حساب المواطن يرد على استفسار مهم بعد إيداع الدعم

2019-09-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد حساب متابعات الخليج 365 على استفسار مستفيد حصل على 800 ريال من الدعم خلال الدفعة الأخيرة التي تم صرفها يوم أمس الثلاثاء، على الرغم أن عدد التابعين لديه 5 أشخاص.

وقال حساب متابعات الخليج 365 إن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديري على الرابط هنا

وبلغت الدفعة الـ22 من حساب متابعات الخليج 365 2.6 مليار ريال تم صرفها لـ 12.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب متابعات الخليج 365 لشهر سبتمبر.

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