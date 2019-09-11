- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم حساب المواطن يرد على استفسار مهم بعد إيداع الدعم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حساب متابعات الخليج 365 يرد على استفسار مهم بعد إيداع الدعم
متابعات الخليج 365 - الرياض
رد حساب متابعات الخليج 365 على استفسار مستفيد حصل على 800 ريال من الدعم خلال الدفعة الأخيرة التي تم صرفها يوم أمس الثلاثاء، على الرغم أن عدد التابعين لديه 5 أشخاص.
وقال حساب متابعات الخليج 365 إن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديري على الرابط هنا
وبلغت الدفعة الـ22 من حساب متابعات الخليج 365 2.6 مليار ريال تم صرفها لـ 12.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب متابعات الخليج 365 لشهر سبتمبر.
وشملت الدفعة 83% من الأسر والأفراد المؤهلين كما تضمنت أكثر من 10 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
وكان حساب متابعات الخليج 365 بدأ منذ الساعات الأولى من اليوم العاشر من شهر سبتمبر ، إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من الدفعة الـ22.
من جهة أخرى، بدأت عملية التسجيل للدفعة الـ24 استحقاق نوفمبر 2019، حيث يجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر حساب المواطن يرد على استفسار مهم بعد إيداع الدعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.