2019-09-11

رئيس الترفيه عن وسم #شكرا_للمستشار_تركي_ال_الشيخ : ما له أي لازمة

متابعات الخليج 365 - الرياض

علق رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ على وسم أطلقه مواطنون مساء أمس الثلاثاء بعنوان “شكرًا للمستشار تركي آل الشيخ”.

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وقدم معلقون على الوسم شكرهم العميق إلى تركي آل الشيخ بعد جهوده الملموسة في قطاع الترفيه بالمملكة، مؤكدين أنه إضافة كبيرة والرجل المناسب في المكان المناسب.

وقال آل الشيخ عن الوسم: “هشتاق ما له أي لازمة وما أشوف شيء أستحق عليه الشكر صراحة.. إذا فيه شيء كويس هذا واجبي وإذا فيه شيء مو جيد فهذا خطأ مني”!

وعلق البعض عبر الوسم بالقول إن آل الشيخ قدم حراكًا فنيًا رياضيًا غير طبيعي بالعالم العربي أجمع، ويستحق أن يكون رجل المرحلة، خاصةً وأنه حريص على نقل الترفيه من خارج المملكة إلى داخلها ليوفر الفرصة لمن لا يستطيع السفر إلى الخارج، وهذا إنجاز بحد ذاته.