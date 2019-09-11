الان تتابع تعليم الأفلاج: على المدارس الالتزام بالاشتراطات الصحية في المقاصف والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الأفلاج - الخليج 365:
نوهت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج على قادة المدارس ضرورة التأكيد على متعهدي المقاصف الالتزام بالاشتراطات الصحية وتطبيق التعليمات المنظمة لعمل المقاصف المدرسية.
وأكدت إدارة التعليم ممثلة بقسم خدمات الطلاب ” المقاصف المدرسية” في تعميم لها على قادة وقائدات مدارس المحافظة بضورة التزام المتعهد بلائحة الاشتراطات الصحية ولائحة الجزاءات واخذ إقرار بالعمل بموجبة والتأكد من وجود الشهادات الصحية وصلاحيتها للبائعين والبائعات على ان تكون سارية المفعول وعدم تمكينهم الباعة من العمل بدونها.
وضرورة تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بتشغيل المقاصف المدرسية وأخيراً نوهت الإدارة بتشكيل لجنة الصندوق المدرسي وتنظيم سجلاتها وتفعيل ذلك من خلال فقرة ” المقاصف المدرسية ” في برنامج نور .
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