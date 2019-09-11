الان تتابع الدفاع المدني: إجراء تجربة إطلاق صافرات الإنذار بالرياض والدرعية والخرج والدلم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن قيامها بتجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات (الدرعية – الخرج – الدلم ) في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس 20/1/1441 هـ الموافق 19/9/2019. أوضح ذلك المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم / محمد الحمادي الذي أكد أن هذه التجربة مجدوله مسبقاً وتهدف للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها وللإحاطة جرى التنويه عنه.

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