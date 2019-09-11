الان تتابع ضبط وافد حّول مسكنه لموقع صيانة جوالات في العقيق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المدينة المنورة- الخليج 365: ضبطت الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق وبلدية العقيق وقوة المهمات والواجبات الخاصة سكن لأحد العمال قام بتحويله لموقع لصيانة الجوالات. وجرى احالة الوافد لوحدة ضبط المخالفات لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه .

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