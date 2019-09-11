الدفاع المدني يطلق صافرات الإنذار التجريبية بالرياض ومحافظات الدرعية والخرج والدلم

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) تعتزم المديرية العامة للدفاع المدني يوم الخميس 20 / 1 /1441هـ الموافق 19/ 9/ 2019م، القيام بتجربة لإطلاق صافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات "الدرعية - الخرج - الدلم"، وذلك في تمام الساعة الـ 1 ظهراً. تعتزم المديرية العامة للدفاع المدني يوم الخميس 20 / 1 /1441هـ الموافق 19/ 9/ 2019م، القيام بتجربة لإطلاق صافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات "الدرعية - الخرج - الدلم"، وذلك في تمام الساعة الـ 1 ظهراً. وأكد المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي أن هذه التجربة مجدولة مسبقاً، وتهدف للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها, وللإحاطة جرى التنويه عنه.



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