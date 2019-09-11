، بموافقة الملك .. اليوسف يُلقي محاضرة على أساتذة وطلاب القانون بجامعة أمريكية ،

محمد بن مسعود - الدمام - عن القضاء الإداري بالمملكة واستجابة لدعوة من مكتب الدراسات القضائية العليا

بموافقة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- يزور رئيس #ديوان_المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ جامعة كيس ويسترن ريسيرف في الولايات المتحدة الأمريكية؛ لإلقاء محاضرة على القضاة وأساتذة القانون وطلابه، عن القضاء الإداري بالمملكة العربية السعودية.

ووفق الديوان ستكون الزيارة يوم الإثنين المقبل الموافق 16 سبتمبر الجاري، وتأتي الزيارة تحقيقاً لتحقيق إستراتيجية ديوان المظالم 2020 بتعزيز العلاقات التشاركية مع الجهات ذات الاختصاص، وذلك استجابة لدعوة من مكتب الدراسات القضائية العليا للمغتربين.

وتهدف المحاضرة إلى تعريف المجتمع الدولي بالقضاء الإداري في المملكة العربية السعودية.