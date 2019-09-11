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قالت المديرية العامة للدفاع المدني، إنها تعتزم غداً القيام بتجربة لإطلاق صافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات "الدرعية – الخرج – الدلم"، وذلك في الساعة الـ 1 ظهراً.
وأكّد المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي؛ أن هذه التجربة مجدولة مسبقاً، وتهدف إلى التأكّد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها, وللإحاطة جرى التنويه عنه.
11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441 09:17 AM
الحمادي: تجربة مجدولة مسبقاً تهدف إلى التأكد من كفاءة الأنظمة وجاهزيتها
قالت المديرية العامة للدفاع المدني، إنها تعتزم غداً القيام بتجربة لإطلاق صافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات "الدرعية – الخرج – الدلم"، وذلك في الساعة الـ 1 ظهراً.
وأكّد المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي؛ أن هذه التجربة مجدولة مسبقاً، وتهدف إلى التأكّد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها, وللإحاطة جرى التنويه عنه.
، صافرات إنذار "الدفاع المدني" تدوي غداً بالرياض و3 محافظات أخرى ،
المصدر : الخليج 365
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