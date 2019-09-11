، صافرات إنذار "الدفاع المدني" تدوي غداً بالرياض و3 محافظات أخرى ،

محمد بن مسعود - الدمام - الحمادي: تجربة مجدولة مسبقاً تهدف إلى التأكد من كفاءة الأنظمة وجاهزيتها

قالت المديرية العامة للدفاع المدني، إنها تعتزم غداً القيام بتجربة لإطلاق صافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات "الدرعية – الخرج – الدلم"، وذلك في الساعة الـ 1 ظهراً.

وأكّد المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي؛ أن هذه التجربة مجدولة مسبقاً، وتهدف إلى التأكّد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها, وللإحاطة جرى التنويه عنه.