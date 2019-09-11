دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper شرطة الرياض تكشف ملابسات حادثة دهس متعمد.. وتضبط شابين أحدهما قاوم الأمن

تمكنت شرطة منطقة الرياض من تحديد هوية مواطنين دهسا مقيمًا هنديًّا، وسرقا مركبته وهربا بها لجهة مجهولة، وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه في تمام الساعة (9:00) من صباح أمس الأول الأحد، باشرت الأجهزة الأمنية بلاغًا عن تعرض مقيم من الجنسية الهندية للدهس العمد من قبل شابين يستقلان مركبة نوع تويوتا برادو ما نتج عنه وفاته، وقيام أحدهما بسرقة مركبته نوع هونداي ألنترا والهرب بها إلى جهة غير معلومة.

وأوضح المقدم التويجري أن إجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذة أسفرت عن تحديد هوية الجانيين - مواطنين في العقد الثالث من العمر- وتمكنت دوريات الأمن من القبض عليهما بعد محاولة أحدهما مقاومة رجال الأمن باستخدام سلاح ناري؛ حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأكدت شرطة منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.