السعودية اليوم / بلدي الرياض ينفذ حملة توعوية تحت شعار "معًا نطور"



الرياض 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

نفـد المجلس البلدي بالرياض حملة تعريفية وتوعوية تستهدف تعريف المواطنين بالخدمات البلدية ودور المجلس في تطويرها، إضافة إلى التوعية ببعض الأمور المهمة كحفظ النعمة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتهيئة الأماكن العامة؛ لتيسير متطلباتهم، وكذلك تأكيد دور المواطن في تطوير الخدمات البلدية وتقييمها.

وأشار رئيس المجلس خالد بن عبد الرحمن العريدي إلى أن الحملة انطلقت من شعار "معًا نطور" لتأكيد مبدأ الشراكة الراسخ في نهج المجلس، بدءًا من المواطن والأمانة والبلديات الفرعية ثم الجهات الخدمية الأخرى، ولذا كان التواصل مستمرًا مع الجميع، لاسيما المواطنين لتلمس احتياجات الأحياء من الخدمات والعمل على تطويرها.

وأَضاف العريدي أن الحملة تضم ثماني لوحات طرقية خاصة جرى التعاون مع الأمانة لنشرها على مراحل متتابعة في طرق الرياض، مفيداً أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للرياضة وموافقتها لنشرها في الملاعب والصالات

// انتهى //

09:35ت م

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الرياض 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسنفـد المجلس البلدي بالرياض حملة تعريفية وتوعوية تستهدف تعريف المواطنين بالخدمات البلدية ودور المجلس في تطويرها، إضافة إلى التوعية ببعض الأمور المهمة كحفظ النعمة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتهيئة الأماكن العامة؛ لتيسير متطلباتهم، وكذلك تأكيد دور المواطن في تطوير الخدمات البلدية وتقييمها.وأشار رئيس المجلس خالد بن عبد الرحمن العريدي إلى أن الحملة انطلقت من شعار "معًا نطور" لتأكيد مبدأ الشراكة الراسخ في نهج المجلس، بدءًا من المواطن والأمانة والبلديات الفرعية ثم الجهات الخدمية الأخرى، ولذا كان التواصل مستمرًا مع الجميع، لاسيما المواطنين لتلمس احتياجات الأحياء من الخدمات والعمل على تطويرها.وأَضاف العريدي أن الحملة تضم ثماني لوحات طرقية خاصة جرى التعاون مع الأمانة لنشرها على مراحل متتابعة في طرق الرياض، مفيداً أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للرياضة وموافقتها لنشرها في الملاعب والصالات الرياضية // انتهى //09:35ت م0026

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