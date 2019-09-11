السعودية اليوم / الكشافة السعودية تعرض تجربتها في خدمة ضيوف الرحمن بـ شرم الشيخ



شرم الشيخ 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

عرضت جمعية الكشافة العربية

وتضمن العرض الذي قدمه الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي بدايات الجمعية في تقديم الخدمة لضيوف الرحمن عام 1382هـ، بـ 150 كشافاً حتى وصل في حج 1440هـ إلى 7000 كشاف، كما تضمن التحول الذي حدث لمعسكرات الخدمة العامة بالحج بتحولها إلى تجمعات إسلامية ما بين عام 1384 إلى عام 1394هـ، وكذا مراحل التطور التي شهدتها المعسكرات في عمليات المسح وفي الإرشاد والخرائط والنقلة النوعية التي حدثت بالمعسكرات في الجانب التقني، وأبرز شركاء النجاح من القطاعات المختلفة والمهام التي تضطلع بها معهم، بالإضافة إلى الدعم والتشجيع الذي تجده المعسكرات من ولاة الأمر طيلة تاريخها.

من جهته أكد رئيس الوفد الكشفي السعودي بالمؤتمر الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أن اختيار المنظمة والمؤتمر للتجربة الكشفية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن تأكيد على أن ما تقدمه المملكة من عطاءات وأعمال وجهود هو محل تقدير الذين يفدون إلى المشاعر المقدسة ويرون الأعمال العظيمة والجهود المتواصلة التي تقدمها المملكة عموماً والكشافة، خصوصاً لخدمة ضيوف الرحمن للتيسير عليهم في أداء المناسك بكل يسر وسهولة.

// انتهى //

09:31ت م

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شرم الشيخ 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسعرضت جمعية الكشافة العربية السعودية أمس، تجربتها في خدمة حجاج بيت الله الحرام أمام المشاركين في المؤتمر الكشفي العربي الـ 29 المنعقد حالياً بالمدينة الشبابية في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، الذي اختارته المنظمة الكشفية العربية كأهم الممارسات الأفضل للجمعيات الكشفية العربية في مجال خدمة المجتمع.وتضمن العرض الذي قدمه الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي بدايات الجمعية في تقديم الخدمة لضيوف الرحمن عام 1382هـ، بـ 150 كشافاً حتى وصل في حج 1440هـ إلى 7000 كشاف، كما تضمن التحول الذي حدث لمعسكرات الخدمة العامة بالحج بتحولها إلى تجمعات إسلامية ما بين عام 1384 إلى عام 1394هـ، وكذا مراحل التطور التي شهدتها المعسكرات في عمليات المسح وفي الإرشاد والخرائط والنقلة النوعية التي حدثت بالمعسكرات في الجانب التقني، وأبرز شركاء النجاح من القطاعات المختلفة والمهام التي تضطلع بها معهم، بالإضافة إلى الدعم والتشجيع الذي تجده المعسكرات من ولاة الأمر طيلة تاريخها.من جهته أكد رئيس الوفد الكشفي السعودي بالمؤتمر الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أن اختيار المنظمة والمؤتمر للتجربة الكشفية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن تأكيد على أن ما تقدمه المملكة من عطاءات وأعمال وجهود هو محل تقدير الذين يفدون إلى المشاعر المقدسة ويرون الأعمال العظيمة والجهود المتواصلة التي تقدمها المملكة عموماً والكشافة، خصوصاً لخدمة ضيوف الرحمن للتيسير عليهم في أداء المناسك بكل يسر وسهولة.// انتهى //09:31ت م0024

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