السعودية اليوم / الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بشؤون الحرمين تطلق مبادرة "شرف الضيافة"



مكة المكرمة 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

أطلقت الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, ممثلة بإدارة العمل التطوعي مبادرة "شرف الضيافة"، وذلك تطوعاً في خدمة زوار وقاصدي المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة العمل التطوعي فيصل بن عبدالله الجودي, أن هذه المبادرة يتم من خلالها تفطير الصائمين بالمسجد الحرام وتقديم القهوة والتمر لقاصدي بيت الله الحرام، وذلك ضمن حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا".

وأكد الجودي, أن إدارة العمل التطوعي تعنى بأعمال التطوع والأعمال الخيرية والمشاركة المجتمعية وإبراز رسالة الدين الإسلامي حيث يقدم المتطوعون من خلالها خدماتهم الجليلة لضيوف بيت الله الحرام.

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