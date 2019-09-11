السعودية اليوم / "الوسطية في الإسلام" محاضرة بتعاوني جنوب حائل



حائل 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جنوب حائل غداً، محاضرة بعنوان "الوسطية في الإسلام"، بعد صلاة المغرب في جامع السبهان بحي الجامعين.

وتأتي المحاضرة ضمن مناشط المكتب التوجيهية لشهر محرم.

// انتهى //

09:00ت م

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