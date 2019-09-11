السعودية اليوم / أمطار متوسطة على منطقة نجران



نجران 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران أمس, شملت محافظة حبونا, ومركز عاكفة, ومنتزه الثويلة، والمراكز المجاورة لها، ارتوت على إثرها الأرض، وسالت بعض الأودية والشعاب.

جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

08:59ت م

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