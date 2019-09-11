السعودية اليوم / رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً حول تأثيرات رياح نشطة وأتربة مثارة على حالة الطقس بالمدينة المنورة, ومحافظات الحناكية ومهد الذهب, وبدر, وينبع.

وبينت أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة من صباح اليوم, وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً - بمشيئة الله - وتشمل نشاطاً في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية.

// انتهى //

08:24ت م

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