السعودية | التحالف: اعتراض درون حوثية أطلقت باتجاه نجران

شكرا لقرائتكم التحالف: اعتراض درون حوثية أطلقت باتجاه نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه الأعيان المدنية في مدينة نجران.
والأسبوع الماضي، اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، 3 صواريخ باليستية في سماء نجران، أطلقتها الميليشيات الحوثية، وفق ما أفادت في حينه مصادر "العربية".
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أكد مراراً أن "محاولات الميليشيات الحوثية إطلاق طائرات بدون طيار مصيرها الفشل، لا سيما أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية، وأفضل الوسائل للتعامل مع تلك الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية".
كما شدد على أن "تلك المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخراً من الميليشيات الحوثية تأتي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها وعتادها ومعداتها، ومن خلال العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف"، مؤكداً "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات لتحييد وتدمير تلك القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
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