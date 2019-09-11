البنوك السعودية تحذِّر من الإسراف في استخدام بطاقات الائتمان لشراء الكماليات

حذَّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، من الإسراف في استخدام بطاقات الائتمان في شراء الكماليات. وأضافت اللجنة، بإنفوجراف عبر حسابها بموقع «تويتر»، أن الاستخدام الأمثل لبطاقات الائتمان، يتطلب قراءة الشروط والأحكام المتعلقة بها جيدًا والتعرف على مزاياها ورسومها ونسبة الفوائد قبل الموافقة على إصدارها؛ للتأكد من مناسبتها لاحتياجات العميل، ومستوى دخله وقدرته على تحمل سداد الالتزامات المترتبة على استخدامها. وأضافت لجنة التوعية المصرفية، أنه عند الشراء من الإنترنت يجب التعامل مع الجهات المعروفة الموثوقة ذات السمعة الجيدة والتأكد من توافر نظام الخدمة الآمن عند إدخال بيانات البطاقة، مع استخدام برامج حماية ضد الفيروسات.

وأوضحت اللجنة أهمية، سرعة إبلاغ البنك أو الجهة المصدرة للبطاقة الائتمانية في حال ضياعها أو سرقتها، مع الاهتمام بدفع قيمة المبلغ المستحق على البطاقة قبل فترة الاستحقاق المحددة أو على الأقل الالتزام بدفع الحد الأدنى تفاديا لتحمل المزيد من الفوائد. وشددت لجنة التوعية المصرفية، على أن رمز التوثيق لعملية الشراء من الإنترنت يوفر حماية ثلاثية الأبعاد بحيث يرسل للعميل رسالة نصية تحتوي رقمًا سريًا يستعمله لمرة واحدة فقط لإتمام عملية الشراء وبهذا تتم حماية البطاقة الائتمانية من عمليات الاحتيال الإلكتروني وتكون تجربة التسوق عبر الإنترنت أكثر أمانًا.