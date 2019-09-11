عاجل اليمن : فضيحة وسرقة .. أول ظهور لـ‘‘ريهام سعيد’’ بعد اعتزالها العمل الإعلامي .. شاهد ماذا قالت؟

شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة وسرقة .. أول ظهور لـ‘‘ريهام سعيد’’ بعد اعتزالها العمل الإعلامي .. شاهد ماذا قالت؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد مقطع صوتي تكشف فيه عن السبب الحقيقي وراء اعتزالها العمل الإعلامي، بعد أزمة تصريحاتها الأخيرة عن مرضى السمنة والهجوم ضدها.

وقالت إنه إذا لجأ شخص مريض بالسرقة إليها فستعرض حالته من أجل العلاج، ومن أجل تحذير الناس لمن يملكون حالات مشابهة، ولكن حتى إذا كان أهله يعلمون بحالته فستلقى اتهامًا بأنها فضحته والسبب في ذلك هو ”الجهل“، على حد قولها.

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وعن سبب اعتزالها، أضافت: ”سوء النيّة المتكرر، وفقدان الثقة في كل شيء، حتى أصبح كل شيء لا يعجبنا“، هو ما دفعها للابتعاد عن الإعلام، حيث تواجه دائمًا انتقادات تتعلق بحالات مرضيّة أو أخرى إنسانية تظهر عبر برنامجها سرعان ما تثير الجدل، باعتبارات استغلال المرضى أو التشهير بمجرمين.

وأوضحتّ أن الأمثلة الحيّة التي تعرضها دائمًا في برنامجها تمثل مدرسة إعلامية تسمى ”التليفزيون الواقعي“، لكنّها اصتدمت بما سمته ”عدم وعي وجهل جماهيري“، مستشهدة بأمثلة لمقدمي برامج أمريكية ممن يعرضون حالات مختلفة مثل أوبرا وينفري وإيلين ديجينيريس.