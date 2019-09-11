عاجل اليمن : أهداف مباراة اليمن والسعودية.. 2-2 (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - سجل محسن محمد الهدف الأول لمنتخب اليمن في شباك نظيره السعودي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء امس الثلاثاء، في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، في العاصمة البحرينية ”المنامة“، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة.

وفي الدقيقة 23 سجل هتان باهبري التعادل للسعودية.

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وفي الدقيقة 37 سجل عمر الداحي الثاني لليمن.

وفي الدقيقة 47 يسجل سالم الدوسري التعادل للمنتخب السعودي.

وكانت القرعة قد أعفت منتخب السعودية من المشاركة في الجولة الأولى التي جرت، يوم الخميس الماضي، فيما يخوض منتخب اليمن مباراته الثانية في التصفيات بعدما تعادل خارج ملعبه مع سنغافورة بالجولة الأولى بنتيجة 22.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة والتي تضم كلًا من: اليمن، وفلسطين، وسنغافورة، وأوزباكستان، ويظهر على مقاعد البدلاء في أول مباراة رسمية المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني الجديد للأخضر، والذي تولّى المسؤولية عقب رحيله عن المغرب بعد وداع كأس الأمم الأفريقية الأخيرة من دور الـ16.

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KSA SPORTS✔@riyadiyatv

د8' هدف للمنتخب اليمني

- ⁧#محسن_محمد⁩ يسجل الهدف الأول

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